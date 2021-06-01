2021/06/01 | 22:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، البوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابية داعمة لخلايا تنظيم داعش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “معلومات استخبارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية: الاطاحة بـ “إرهابية” بارزة في أيسر الموصل المركز الخبري الوطني.

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