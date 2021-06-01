2021/06/01 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رأى تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي غيّر رؤيته للانتخابات الرئاسية المقبلة لعدد من الأهداف، أهمها الإعداد لخليفته في منصب المرشد، وضرورة توحيد أجهزة الحُكم تحت قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: نتائج الانتخابات الإيرانية “ترسم” ملامح خليفة خامنئي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: نتائج الانتخابات الإيرانية “ترسم” ملامح خليفة خامنئي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: نتائج الانتخابات الإيرانية “ترسم” ملامح خليفة خامنئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).