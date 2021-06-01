الإطاحة بـ”إرهابية” داعمة للخلايا النائمة في الموصل

2021/06/01 | 22:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأبرز الارهابيات الداعمات للخلايا النائمة في أيسر الموصل.

وقالت الخلية في بيان صحفي، ان “معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اكدت تواجد احدى الارهابيات البارزات في حي القادسية بالجانب الايسر من الموصل والتي شغلت منصب اداري بما يسمى ديوان الحسبة قبل التحرير وتعد حاليا من ابرز الناشطات في دعم الخلايا النائمة عبر ايصال الاموال لها”.

واضافت الخلية، “تم على اثر تلك المعلومات التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى وشروع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ بالتوجه نحو الهدف ومداهمة الدار التي تشغلها والقبض عليها”.

واكدت ان المعتقلة “هي من الارهابيات الصادر بحقهن مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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