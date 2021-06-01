2021/06/01 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الفريق الركن سعد حربية قائداً لعمليات سومر.

وقال مكتب محافظ ذي قار في بيان، إنه "بناءً على طلب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، رئيس الوزراء يكلف سعد حربية قائدا لعمليات سومر بدلاً عن اللواء الركن عماد مجهول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكلف حربية قائداً لعمليات سومر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكلف حربية قائداً لعمليات سومر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).