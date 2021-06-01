الكاظمي يكلف قائداً جديداً لعمليات سومر

2021/06/01 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تكليف الفريق سعد حربية بقيادة عمليات سومر.

وقال محافظ ذي قار احمد الخفاجي في بيان، اليوم الثلاثاء، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وافق على تكليف الفريق سعد حربية بقيادة عمليات سومر".

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