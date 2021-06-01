2021/06/01 | 23:02 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن هناك من حاول جر البلاد إلى المجهول، فيما أشار إلى أنه تعامل مع ذلك بـ"حكمة"....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: هناك من حاول جرنا إلى المجهول) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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