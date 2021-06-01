تنفيذ 44%.. تسارع الانسحاب الأميركي من أفغانستان

2021/06/01 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسارع الانسحاب الأميركي من أفغانستان المقرر أن يكتمل بحلول 11 سبتمبر بشكل كبير في الأسبوع الماضي ليبلغ ما بين 30 و44 في المئة من مجمل العملية، وفقا لتقدير أسبوعي صدر عن وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء

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