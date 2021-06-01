بالصور.. احياء الذكرى السنوية للـ ا.و.ك على مزار مام جلال

2021/06/01 | 23:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اشعال 46 سراجا على مزار مام جلال اليوم الثلاثاء 1/6/2021، بمناسبة 46 عاما على فداء وتضحيات الاتحاد الوطني، بحضور عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني شاناز ابراهيم احمد ومسؤول مركز السليمانية جزا سيد مجيد، وذلك من قبل مكتب المنظمات الديمقراطية للاتحاد الوطني.

PUKmedia جعفر جلالي

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