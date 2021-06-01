آفاق النضال الفلسطيني في ضوء المستجدات - جلبير الأشقر

2021/06/01 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزّة، والدولة الصهيونية تواصل حملتها القمعية بشراسة مضاعفة.



وهذا ليس في القدس وحسب، بل وبصورة خاصة ضد فلسطينيي أراضي 1948 الحاملين للجنسية الإسرائيلية.



فقد جرى اعتقال المئات منهم في سعي واضح إلى إرهابهم وردعهم عن الانتفاض دفاعاً عن حقوقهم وتضامناً مع سكان أراضي 1967 مثلما فعلوا عندما بدأت المواجهات في القدس احتجاجاً على مساعي تهويدها واستفزازات قوات القمع ......





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