موقفي ككوزموبوليتي من حرب : الليكود وحماس ( 1 ) - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/06/01 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي موقفي ككوزموبوليتي من حرب الليكود وحماس اخشى على روح اسرائيل من وطن اسرائيلآنشتاين لم تكن الحرب التي أوقف العالم الخارجي وحشيتها قبل ايام قد جرت بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي .



هذان شعبان ينتميان الى الجنس البشري ، لا الى جنس اليمين المتوحش الحاكم في اسرائيل وفي غزة .



وقعت هذه الحرب كحلقة في سلسلة مستمرة من الحروب التي يطلقها اليمين السياسي للشعبين لتأبيد سطوته وس ......





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