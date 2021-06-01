لجنة الانضباط تصدر قائمة عقوبات جديدة

2021/06/01 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنة الانضباط، الثلاثاء، حزمة من العقوبات بناءً على مناقشة اعتراضات الأندية و "الإساءات" التي حصلت في بعض المباريات.وذكرت التطبيعية في بيان، ان "لجنة الانضباط في الهيئة عقدت اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والإساءات التي حصلت في بعض المباريات، ولدى مناقشة اعتراض نادي الشعلة على نادي الحسين ضمن دوري الشباب، وبعد الاطلاع على كشوفات الفريق واستمارات المباريات، تبين صحة ادعاء المعترض".واضاف البيان ان "اللجنة وجدت ان هناك تلاعباً بأرقام اللاعبين، وعليه تقرر اعتبار فريق شباب الحسين خاسراً بنتيجة ( 0-3 )، استناداً للمادة الثانية /14 مسابقات، على أن يعاد مبلغ الاعتراض الى نادي الشعلة بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف".واشار البيان الى انه "لدى مناقشة تقريري مشرف وحكم مباراة (الحسين والمشاهدة)، تقرر معاقبة مدرب شباب المشاهدة ( احمد طارق ) بالإيقاف ثلاث مباريات لتجاوزه على الطاقم التحكيمي وعلى أمن الملاعب وفق المادة 51 /1 انضباط، على أن تنفذ العقوبة الإدارية بالتعاقب مع العقوبة الفنية (الطرد)، ومعاقبة إداري فريق شباب المشاهدة ( عبد الله احمد طارق ) بالإيقاف وفق المادة 51 / 1 انضباط، لمحاولة التهجم على الطاقم التحكيمي".

ولفت البيان الى "مناقشة تقرير حكم مباراة (القوة الجوية والنجف)، تقرر معاقبة مشرف فريق القوة الجوية ( مهدي جاسم ) بالإيقاف لمباراة واحدة استناداً للمادة ( 51 / 1 ) انضباط، وذلك لتلفظه بألفاظ خارج الخلق الرياضي تجاه الحكم المساعد الثاني، على أن تنفذ العقوبة الإدارية بالتعاقب مع العقوبة الفنية (الطرد)، واكتفت اللجنة بعقوبةٍ فنية للاعب (همام طارق ) لاعب القوة الجوية، ولدى مناقشة تقرير حكم مباراة (حماية المنشآت والحسنين) ضمن دوري الشباب، تقرر معاقبة مدرب فريق شباب ( الحسنين )( وئام جبار ) ولاعبي فريقه كل من (حسام باسم ومحمد باسم وعلي ستار جبار) بالإيقاف مباراتين استناداً للمادة 51 /1 انضباط، وذلك لتجاوزهم على الطاقم التحكيمي للمباراة".

وتابع البيان انه "بعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من نادي الحسين، واطلاع اللجنة على كشوفات رديف فريق الحسين لعام 2019-2020 ، وجد اسم اللاعب (عبد الخالق إسماعيل جاسم) في الكشوفات بتولد ( 3/3/1999 ) ، وكذلك ربطت صورة الهوية والبطاقة الوطنية الموحدة بالرقم ( 199952238720 ) ، ولما تشكل هذه الحالة من ظاهرة مخالفة لتعليمات الاتحاد وانتشار آفة التزوير، تقرر اعتبار فريق شباب الصليخ خاسراً ( 0-3 ) لإشراكه لاعباً بتولد غير صحيح استناداً للمادة 79 / 4 انضباط، ومعاقبة اللاعب ( عبد الخالق إسماعيل جاسم ) بالإيقاف خمس مباريات استنادًا للمادة 79 /2 انضباط، ويعاد مبلغ الاعتراض الى نادي الحسين بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم استئنافه لدى لجنة الاستئناف".

واكد "لدى مناقشة اعتراض نادي السياحة على نادي جنوب بغداد، ضمن مباريات دوري الشباب، وبعد الاطلاع تبين ان فريق شباب جنوب بغداد قد أشرك لاعبين بتولدات غير صحيحة، ولما تشكل هذه الحالة من ظاهرة مخالفة لتعليمات الاتحاد وانتشار آفة التزوير، تقرر اعتبار فريق شباب جنوب بغداد خاسراً ( 0-3 ) أمام فريق شباب السياحة".

وتابع البيان انه "استناداً للمادة 79 / 4 انضباط، ومعاقبة اللاعبين كل من (محمد راسم حسين ومحمد سامي وعباس هاشم) بالإيقاف خمس مباريات استنادًا للمادة 79 / 2 انضباط، على أن يعاد رسم الاعتراض الى نادي السياحة بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم استئنافه أمام لجنة الاستئناف".

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