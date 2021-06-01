احباط عمل إرهابي شمالي بغداد

2021/06/01 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن احباط "عمل إرهابي" لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية بعبوات ناسفة في قضاء الطارمية.

وذكرت العمليات في بيان، انه "استمرارا لعمليات البحث والتفتيش أبطال اللواء(59) فرقة المشاة السادسة وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بقيام عصابات داعش الإرهابية بوضع مواد متفجرة في أحد بساتين منطقة الطارمية شمالي بغداد".واضاف البيان ان "قوة من اللواء أعلاه تمكنت من العثور على (4) عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن جلكان بلاستك سعة 20 لتر مزروعة على جوانب إحدى الطرق النيسمية في البستان، حيث قامت مفارز هندسة الفرقة برفع العبوات وإبطال مفعولها".

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