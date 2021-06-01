2021/06/01 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسارع الانسحاب الأميركي من أفغانستان المقرر أن يكتمل بحلول 11 سبتمبر بشكل كبير في الأسبوع الماضي ليبلغ ما بين 30 و44 في المئة من مجمل العملية، وفقا لتقدير أسبوعي صدر عن وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانسحاب الأميركي من أفغانستان يتسارع.. ومسؤول يعلن موعد تسليم قاعدة باغرام ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانسحاب الأميركي من أفغانستان يتسارع.. ومسؤول يعلن موعد تسليم قاعدة باغرام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).