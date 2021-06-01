تحقيق في روما عن احتيال شركات التبغ في الدعاية

2021/06/01 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لشؤون‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬الاثنين‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مجموعة‭ “‬بريتش‭ ‬أميريكن‭ ‬توباكو‭” ‬البريطانية‭ ‬العملاقة‭ ‬لصناعات‭ ‬التبغ،‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬ضلوعها‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬إعلانية‭ ‬مقنّعة‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬الإيطالية‭ ‬الناظمة‭ ‬للمنافسة‭ ‬والأسواق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشاهير‭ ‬يتقاضون‭ ‬أموالا‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬البريطانية‭ “‬دعوا‭ ‬متابعيهم‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭ ‬لإنتاج‭ […]

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