استعادة العتبتين المسروقتين من أمريكا

2021/06/01 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بانكوك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشف‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬عتبتين‭ ‬أثريتين‭ ‬من‭ ‬الحجر‭ ‬الرملي‭ ‬كانتا‭ ‬سُرقتا‭ ‬من‭ ‬تايلاند‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬فيتنام،‭ ‬فيما‭ ‬استُقبلتا‭ ‬برقصات‭ ‬تقليدية‭ ‬ومراسم‭ ‬دينية‭.‬ وكانت‭ ‬العتبتان‭ ‬معروضتين‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬الفن‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭.‬وأعيدتا‭ ‬إلى‭ ‬تايلاند‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬لوزارة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬استمر‭ ‬سنوات‭.‬ […]

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