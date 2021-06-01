ثلث وفيات الحر سببها الاحتباس وتقلص مساحة أنهر الجليد 750 كيلومترا مربعاً

2021/06/01 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ – ‬ريكيافيك‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)- – ‬يُعزى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬الوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬الاثنين‭.‬وأجرى‭ ‬70‭ ‬باحثاً‭ ‬دولياً‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬النادرة‭ ‬عن‭ ‬عواقب‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬عبر‭ ‬جمع‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬732‭ ‬موقعاً‭ ‬في‭ ‬43‭ ‬دولة‭ ‬خلال‭ […]

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