2021/06/02 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى نجل الفنان محمد حسين عبد الرحيم، الثلاثاء، خبر وفاة والده، فيما بعث عبد الرحيم رسالةً شكرَ فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على التواصل معه للاطمئنان على صحته.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر نجل عبد الرحيم، في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (1 حزيران 2021)، ان "ماتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خبر وفاة والدي غير صحيحة"، مؤكداً ان والده "يتمتع بصحة جيدة ويتلقى العلاج بشكل طبيعي ويدعو المواقع الى توخي الدقه والدعاء".

من جهته بعث الفنان محمد حسين عبد الرحيم رسالة وجهة فيها الشرك إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال عبد الرحيم في رسالته "تحيه وتقدير واحترام لدوله رئيس مجلس الوزراء الاستاذ مصطفئ الكاظمي علئ مواقفه النبيله..الشكر والتقدير ايضا للشعب؛ العراقي العظيم والشكر الجزيل الى جمهوي الذين تواصلوا معي للاطمئنان على صحتي".

وأكد "اني اتمتع بصحة جيدة حفظكم الله وبعد عنكم كل مكروه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أنباء وفاته.. الفنان محمد حسين عبد الرحيم يوجه رسالة شكر إلى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أنباء وفاته.. الفنان محمد حسين عبد الرحيم يوجه رسالة شكر إلى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).