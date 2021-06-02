الأردن‭ ‬يبدي‭ ‬استعداده‭ ‬لتطوير الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬



الأردن‭ ‬يبدي‭ ‬استعداده‭ ‬لتطوير الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬
2021/06/02 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير‭ ‬الدفاع‭:‬احالة‭ ‬ألف‭ ‬ضابط‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬فساد‭ ‬قصعة‭ ‬الجنود ‭ ‬عمان‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭  ‬ عرض‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني،‭ ‬يوسف‭ ‬حنيطي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قواته‭ ‬العسكرية‭ ‬عبر‭ ‬التدريب‭ ‬لتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬القتالية‭.  ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬أجراها‭ ‬حنيطي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي،‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬يار‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقية‭.  […]

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