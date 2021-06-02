2021/06/02 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الدفاع:احالة ألف ضابط للتحقيق في فساد قصعة الجنود عمان – بغداد -الزمان عرض رئيس أركان الجيش الأردني، يوسف حنيطي، الثلاثاء، على العراق المساعدة في دعم قواته العسكرية عبر التدريب لتطوير المهارات القتالية. جاء ذلك خلال محادثات أجراها حنيطي مع نظيره العراقي، عبد الأمير يار الله، في بغداد، وفق بيان لوزارة الدفاع العراقية. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يبدي استعداده لتطوير الجيش العراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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