جيل مسحوق ومواهب مدفونة

2021/06/02 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام اقبل الصيف، ونحتاج في العراق ان تتولى بعض الوزارات فتح اندية خاصة ودورات تطويرية لجميع المهارات الممكنة، لاسيما في وزارتي التعليم العالي والتربية حيث العطلة الصيفية فسحة زمنية مناسبة لاكتساب الخبرات الجديدة والافصاح عن المواهب وصقلها. لكن يجب ان تفكر وزارة التربية في تنسيق اقامة الاندية والمخيمات الطلابية بما يعزز […]

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