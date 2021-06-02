أول وفاة بالفطر الأسود في العراق وغموض حول عدد المصابين

2021/06/02 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ سجل‭ ‬العراق‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬أول‭ ‬وفاة‭ ‬بمرض‭ ‬الفطر‭ ‬الأسود،‭ ‬الذي‭ ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية‭ ‬سيف‭ ‬البدر‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬51‭ ‬عاماً،‭ ‬ويقطن‭ ‬محافظة‭ ‬الناصرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.[…]

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