عاجل - منصب وزير الصحة العراقي.. نائب يوجه دعوة لاجتماع بشأنه

2021/06/02 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، الى عقد اجتماع طارئ لممثلي القوى السياسية مع رئاسة الوزراء لحسم تسمية وزير الصحة، مبينا ان الخلافات غير المعلنة تحول دون حسم تسمية الوزير.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق لايزال في ازمة صحية معقدة بسبب تداعيات فيروس كورونا وبروز مرض الفطر الاسود وتسجيل اصابات في الجنوب"، مبينا ان "الامر يستدعي جهودا استثنائية لاحتواء المرض الذي اثار قلق حقيقي في الاوساط الشعبية رغم ان هناك تطمينات حياله من قبل الجهات الصحية".

واضاف الكروي، ان "الوضع العام بالعراق في الملف الصحي يستدعي موقفا وطنيا من قبل كل القوى السياسية في عقد اجتماع موسع لحسم تسمية وزير للصحة لان العراق في ازمة حقيقية تتطلب وجود وزير له كامل الصلاحيات في ادارة وزارة مهمة جدا".

واشار الى ان "التقاطعات السياسية والخلافات غير المعلنة هي من تقف وراء تأخير تسمية وزير للصحة"، مؤكدا ان "وضع البلاد تحتم على دعم اختيار شخصية مهنية ذات خبرة وكفاءة بعيدا عن الانتماءات السياسية وان تكون مستقلة".

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