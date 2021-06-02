قراءة نقدية في قصيدة - رق قطر الندى- للشاعر حارث الأزدي - فاطمة الفلاحي

2021/06/02 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي رقَّ قـطْـرُ الـنـدى وتــعـالـى نــــداءُ حـــرٍ غــيـورٍ// يـتـسـامى بــنـوره الأنـقـيـاءُكـنتَ تـرجو فـي مـحنة بـعضَ رأيٍ// فـتنادت في دفعِها الآراءُلـيس غـروًا إذا أتـاك عـدوٌ//يشتري مـنك بـعضَ ما قد أساؤواثــم يـغـدو وقــد أتــاك بـحـلٍّ// نـصـفُه ضـجـةٌ ونـصـفٌ هــراءُلـيـس عـيـبًا بــأن تـكـون غـريبًا//كلَّ عـيبٍ سـيفت ......





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