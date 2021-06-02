#فاطمة_الفلاحي رقَّ قـطْـرُ الـنـدى وتــعـالـى نــــداءُ حـــرٍ غــيـورٍ// يـتـسـامى بــنـوره الأنـقـيـاءُكـنتَ تـرجو فـي مـحنة بـعضَ رأيٍ// فـتنادت في دفعِها الآراءُلـيس غـروًا إذا أتـاك عـدوٌ//يشتري مـنك بـعضَ ما قد أساؤواثــم يـغـدو وقــد أتــاك بـحـلٍّ// نـصـفُه ضـجـةٌ ونـصـفٌ هــراءُلـيـس عـيـبًا بــأن تـكـون غـريبًا//كلَّ عـيبٍ سـيفت ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة نقدية في قصيدة - رق قطر الندى- للشاعر حارث الأزدي - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة نقدية في قصيدة - رق قطر الندى- للشاعر حارث الأزدي - فاطمة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).