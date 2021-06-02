مليونية 3 يونيو للعدالة والقصاص واسترداد الثورة - تاج السر عثمان

2021/06/02 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 تواصل قوي الثورة التحضير لمواكب العدالة والقصاص واسترداد الثورة في 3 يونيو ، وتم تحديد نقاط تجمع ونقاط المواكب، مع مواكب تصعيدية في الايام الماضية الي اعتصام مستشفي التميز والي النائب العام للمطالبة بالتحقيق في مقتل "ودعكر"، ومواكب وسط الأحياء، مع تحذير شديد للحكومة بعدم التعرض للمواكب والتجمعات السلمية التي كفلها الدستور، وأي جريمة جديدة تضاف للجرائم السابقة التي سوف يُحاسب المسؤولون عنها ......





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