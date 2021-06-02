2021/06/02 | 01:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تعرض فوج تابع له لاستهداف "داعشي" شمالي بغداد.وقالت مديرية الإعلام في بيان مقتضب، إن "فوج بالطارمية بالحشد الشعبي الشعبي يتعرض لاستهداف داعشي شمالي بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يشن هجوماً على الحشد الشعبي شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يشن هجوماً على الحشد الشعبي شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).