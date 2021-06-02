أنشيلوتي يكشف سبب قبوله مهمة تدريب ريال مدريد

2021/06/02 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععلق الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، على توليه مهمة المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.وقال أنشيلوتي، عبر حسابه الرسمي في تويتر "أود أن أشكر إيفرتون، اللاعبين والمشجعين لإعطائي الفرصة لإدارة هذا النادي الرائع والتاريخي".وأضاف "قررت الرحيل لأن لدي تحد جديد مع فريق كان دائماً في قلبي، ريال مدريد".وأتم أنشيلوتي قائلا "أغادر آخذا معي كل اللحظات الرائعة التي عشناها معا، وأتمنى الأفضل للنادي وللمشجعين".وكان ريال مدريد أعلن اليوم الثلاثاء تعيين كارلو انشيلوتي في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.المصدر: سبوتنيك

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