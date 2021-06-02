المحكمة الاتحادية وحصانة النواب

2021/06/02 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رفع الحصانة عن النواب الفاسدين، وكيف سيساهم هذا القرار في تسهيل ملاحقة النواب المتهمين في قضايا فساد.

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