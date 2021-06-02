في 24 ساعة.. أغنية مصرية تحقق 700 ألف مشاهدة على يوتيوب

2021/06/02 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت أغنية جديدة للفنانة روبي، بعنوان "قلبي بلاستيك"، وهي من إنتاجها، أكثر من 665 ألف مشاهدة في أقل من يوم على إذاعتها عبر موقع يوتيوب.

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