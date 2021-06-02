2021/06/02 | 02:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لابورتا يعرب عن دهشته من تعاقد ريال مدريد مع أنشيلوتي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/02 | 02:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لابورتا يعرب عن دهشته من تعاقد ريال مدريد مع أنشيلوتي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لابورتا يعرب عن دهشته من تعاقد ريال مدريد مع أنشيلوتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).