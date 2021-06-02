الفنان محمد حسين عبد الرحيم يوجه رسالة إلى الكاظمي

2021/06/02 | 02:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بعث الفنان محمد حسين عبد الرحيم رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال عبد الرحيم في رسالته "تحية وتقدير واحترام لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على مواقفه النبيلة، الشكر والتقدير ايضا للشعب العراقي العظيم والشكر الجزيل الى جمهوري الذين تواصلوا معي للاطمئنان على صحتي".وأكد "اني اتمتع بصحة جيدة حفظكم الله وبعد عنكم كل مكروه".

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