"من المبارزة بالكلمات إلى العناق".. ما الذي تغير بين تركيا واليونان؟

2021/06/02 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أقل من شهرين، سيطرت الأجواء المشحونة على المؤتمر الصحفي الذي جمع وزيرا خارجية تركيا واليونان مولود جاويش أوغلو، ونيكوس ديندياس في العاصمة التركية، أنقرة.حيث تبادلا الاتهامات إزاء عدد من القضايا، أبرزها المتعلقة بملف شرق المتوسط

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