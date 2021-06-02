2021/06/02 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع عشاق الظواهر الفلكية، قبل أيام، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، والتي كانت الأولى من نوعها منذ عامين، وتمكن البعض أيضا من مشاهدة ظاهرة "قمر الدم العملاق" ذي اللون المائل إلى الأحمر

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