الكاظمي: تعاملنا بحكمة مع الأحداث حفاظاً على مصالح البلاد

2021/06/02 | 04:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة تعاملت بحكمة مع الأحداث التي شهدتها بغداد الأسبوع الماضي، بالرغم من أن البعض حاول جر البلاد إلى مصير مجهول، مشدداً على المضي بطريق الإصلاحات الاقتصادية.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء: "مرت سنة صعبة من عمر الحكومة، تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى".

وبشأن الأحداث التي مرت الأسبوع الماضي، أكد الكاظمي أنه "تم التعامل معها بحكمة"، موضحاً أنه "كان هناك من حاول أن يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا، وقد ثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية".

ووجّه الكاظمي "الوزارات بمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم بإصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول للدوائر لمتابعة عملها"، داعياً إلى "العمل بكل جدية لتذليل العقبات أمام المشاريع والبحث الدائم عن الحلول ليتم التأسيس الى وضع صحيح للبلد".

وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن "هذه الحكومة امتلكت الإرادة في اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة والإرادة في الإصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها وأيضاً قلة الأدوات الفاعلة في الوزارات التي يجب أن يكون هناك عمل لتطويرها".

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