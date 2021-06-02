التيار الصدري: مصرون على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

2021/06/02 | 04:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: إيفان ناصر حسين

جددت القوى السياسية الرئيسة تمسكها بموعد إجراء الانتخابات المرتقبة، بينما نفت اللجنة القانونية النيابية، وجود أي طلب رسمي لتأجيلها.

وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، أمس الثلاثاء، إن التيار الصدري مصر على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها.وتابع الربيعي في حديث لـ"الصباح" من أربيل: "نحن مصرون على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، وأي تأجيل سيفقد الانتخابات صفتها كمبكرة، وهذا يعد عدم وفاء لدماء الشهداء ولدعوات الاصلاح ومحاربة الفساد"، لافتاً الى أن " العراق بلد تشكل وتكون عبر التاريخ وفيه تنوع ديني واثني ومذهبي".

وكان نصار الربيعي قد وصل إلى أربيل أمس الثلاثاء، على رأس وفد كبير من التيار الصدري، حيث التقى الوفد رئيس إقليم كردستان، وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم أنه "في لقاء حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، جرت مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في العراق بصورة عامة؛ العملية السياسية، الانتخابات القادمة، التوقعات للخريطة السياسية المستقبلية للبلد، علاقات أربيل – بغداد، ومجموعة مسائل تهم

الجانبين".

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