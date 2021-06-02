نشوب حريق في سفينة إيرانية بالقرب من ميناء ’جاسك’ والسلطات تفتح تحقيقاً

2021/06/02 | 04:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوردت بحرية الجيش الإيراني، أن حريقا نشب على متن سفينة تابعة لها بالقرب من ميناء "جاسك"، مؤكدة إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة دون إصابات.

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ونقلت وكالة "فارس" عن البحرية الإيرانية قولها، ليلة الثلاثاء على الأربعاء (2 حزيران 2021)، "اشتعلت النيران في سفينة تدريب تابعة للبحرية بالقرب من ميناء جاسك، والتي كانت في مهمة في المياه الدولية قبل أيام قليلة".

وأضافت البحرية الإيرانية "بحضور فرق الإطفاء تمت السيطرة على الحريق في السفينة، وأثناء مكافحة الحريق تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة وتم نقلهم إلى الشاطئ بسلام".

وتابعت أن "التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحريق الذي اشتعل بالسفينة".

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