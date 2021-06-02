«نظرية الأعراق النقدية»، منافعها ومضارها

2021/06/02 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل مئة عام، اعتدت جموع من «البيض» على منطقة تجارية وسط مدينة تالسا، في ولاية أوكلاهوما، حطّمت مبانيها وأحرقت محالها، وفتكت بمن تمكنت من الإمساك به من «السود»، فخلّفت وراءها قتلاً ودماراً، وقضت على تجربة رائدة، هنالك في تالسا، كان من خلالها أصحاب الأعمال من «السود» قد حقّقوا درجة عالية من الازدهار، استحقت منطقتهم معه اسم «وول ستريت السوداء»، بمحاكاة لاسم سوق الأوراق المالية في نيويورك.

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