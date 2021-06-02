غرق سفينة خدمات بترولية في مصر

2021/06/02 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت سفينة إمدادات وخدمات بترولية للغرق، فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر شرق البلاد.

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