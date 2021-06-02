حروب الثقافتين - ساطع هاشم

2021/06/02 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم العلماء والمهندسين بمختلف اختصاصاتهم من جهة، والأدباء والفنانين وبمختلف الفروع الانسانية من جهة اخرى، هما القطبان الاساسيان في تكوين وبناء حضارة الانسان المعاصر، منذ بداية الثورة الصناعية في اوروبا اواخر القرن الثامن عشر والى الان.وينظرون إلى العالم بشكل مختلف جوهريا أحدهما عن الاخر، وغالبًا ما تؤدي هتين العقليتين المختلفتين إلى صراع فكري وجدل عقيم، أطلق عليهما العالم والمفكر البريطاني سي.پي.



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