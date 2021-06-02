كيف تحوّلت انتفاضة الفلاحين في الهند إلى حراك شعبي شامل؟ - مرتضى العبيدي

2021/06/02 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي في السادس والعشرين من ماي الجاري، احتفل الملايين من مزارعي الهند بمرور ستة أشهر على انطلاق حراكهم الذي لم تقدر على إيقافه لا الحملات القمعية ولا المناورات التي حاكتها حكومة الوزير الأول "ناريندرا مودي" ولا أتباع حزبه الفاشي "حزب بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب الهندي) في مختلف المقاطعات الهندية.



وكانت احتجاجات المزارعين الهنود اندلعت في شهر نوفمبر 2020 إثر إقدام الحكومة على إصدار ثلاثة قوانين زر ......





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