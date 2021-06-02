المستقبل بين الإبداع والخبرة - مجدى عبد الحميد السيد

2021/06/02 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد بعد 67 عاما توقفت أخيرا أشهر شركة مصرية وهى شركة الحديد والصلب المصرية كإحدى رموز ثورة يوليو المصرية 1952 بل هى رمز عصر جمال عبد الناصر مع السد العالى .



لم يحم الشركة من الانهيار أن كانت شركة مصرية عريقة ولكنها كانت بالفعل صريعة عصر العولمة الذى لم تسايره سواءً برضاها أو بغير رضاها حين توقفت الحكومة المصرية – مثل معظم الحكومات- عن حماية الشركات إلا فى وقت الأزمات العالمية فقط تاركة الشركات للإبحار ......





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