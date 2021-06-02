غرق 23 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

2021/06/02 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الهلال الأحمر التونسي يوم الثلاثاء، غرق ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس، عندما لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، كما تم إنقاذ 70 آخرين.

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