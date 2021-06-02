مستشار رئيس الوزراء: المدن الصناعية الخمس نواة نهضة الاقتصاد العراقي

2021/06/02 | 08:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاربعاء، المدن الصناعية الخمس الجاري بناؤها ضمن خمس محافظات، نواة نهضة واعدة للاقتصاد العراقي.

وقال صالح في حديث لصحيفة "الصباح"وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن العراق يعمل الان على تشييد هذه المدن الصناعية ضمن خمس محافظات، بواقع واحدة لكل من بغداد والبصرة وذي قار، اضافة الى مدينتين في محافظة النجف الاشرف، تعمل وفق قواعد منظمة صادرة من الجهة الحكومية القطاعية.

ووصفهابأنها نواة لنهضة القطاع الصناعي الاهلي المتجدد في العراق، واساس متين في اقتصادات الاستثمار للمحافظة الواحدة، كما انها اداة اساسية في تشغيل قوة العمل العاطلة، مشيرا الى انها بحاجة الى دعم ادارة المحافظات لها لاسيما في مجال البنى التحتية.

وكان وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز قد صرح في شباط الماضي، بأن “المدن الصناعية الخمس، شارفت اثنتان منها على الانتهاء، إحداهما في ذي قار، إذ اكملت بناها التحتية وستفتتح قريبا، أما الموجودة في البصرة فبلغت نسب انجازها 70 بالمئة وستفتتح بعد اشهر.

واكد صالح أن المدن الصناعية من اولويات التخطيط والنهضة الصناعية في بلدان العالم المتمدن، فحصر الاستثمارات الصناعية في مناطق تتكامل فيما بينها بالغالب، بعيدة عن المدن السكنية، تتطلب توافراً في البنى التحتية المادية، كواحد من العوامل الاقتصادية الخارجية الموجبة من اجل تعزيز تكامل الوحدات المصنعية وسد احتياجات بعضها البعض كمدخلات ومخرجات صناعية.

وبين أنه كلما تعاظمت المدخلات والمخرجات داخل المدينة الصناعية الواحدة، ستجعل متوسط الكلفة الانتاجية في حدها الادنى في الغالب، فضلا عن اشاعة التنافسية في العمل والارتقاء بالجودة وادخال وتحسين التكنولوجيا باستمرار بشكل يتسق مع الحراك الانتاجي داخل المدينة الصناعية الواحدة، منوها بأن المدن الصناعية تبقى اداة جذب استثماري عال ومهم، سواء للاستثمار الوطني أو الاجنبي، طالما توافرت الارض والبنى التحتية في تلك المدن.

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