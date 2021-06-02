2021/06/02 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المراصد الزلزالية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل هزتين أرضيتين في محافظتي ديالى، ودهوك.وذكرت المراصد في تقرير لها تابعها “المركز الخبري الوطني”، أن “هزة أرضية بلغت قوتها 3.1 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل هزتين ارضيتين في ديالى ودهوك المركز الخبري الوطني.

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