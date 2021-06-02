القوس والسهم البارالمبي في بطولة التشيك المؤهلة لطوكيو

2021/06/02 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت اللجنة البارالمبية العراقية عن مشاركة المنتخب الوطني للقوس والسهم البارالمبي في بطولة التشيك التي تقام هناك للمدة من الثاني وحتى الحادي عشر من شهر تموز المقبل.وذكر بيان للبارالمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء أن" الوفد العراقي للعبة سيضم ثلاث لاعبات ولاعباً واحداً ويقود المنتخب المدربان جواد كاظم ابو الشون وعبد الله نجم عبد الله ".وأضاف أن" المشاركة في بطولة التشيك تأتي لأجل التنافس على البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية ".يذكر ان العراق ضمن تأهل 18 لاعباً ولاعبة إلى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو شهر آب المقبل.

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