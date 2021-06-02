صعود جديد للنفط في الأسواق العالمية

2021/06/02 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بعد أن التزمت أوبك وحلفاؤها بخطتهم لإعادة إمدادات النفط بحذر في حزيران وتموز بينما توقعوا انتعاش الطلب على الوقود بقوة خلال الصيف في الولايات المتحدة.[…]

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