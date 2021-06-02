موقف ’صارم’ من رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري حول انتخابات تشرين

2021/06/02 | 08:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، الأربعاء، أن التيار الصدري مصر على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها.

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وقال الربيعي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (2 حزيران 2021)، "نحن مصرون على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، وأي تأجيل سيفقد الانتخابات صفتها كمبكرة، وهذا يعد عدم وفاء لدماء الشهداء ولدعوات الإصلاح ومحاربة الفساد".

وأضاف الربيعي، أن "العراق بلد تشكل وتكون عبر التاريخ وفيه تنوع ديني وإثني ومذهبي".

وكان نصار الربيعي قد وصل إلى أربيل أمس الثلاثاء، على رأس وفد كبير من التيار الصدري، حيث التقى الوفد رئيس إقليم كردستان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم اللقاء شهد مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في العراق بصورة عامة؛ العملية السياسية، الانتخابات القادمة، التوقعات للخريطة السياسية المستقبلية للبلد، علاقات أربيل – بغداد، ومجموعة مسائل تهم الجانبين.

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