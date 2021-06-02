تسجيل أكثر من 4 آلاف وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

2021/06/02 | 08:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6917 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4272 حالة وفاة بعد إعادة النظر في حصيلة الوفيات.وأكد وزير قسم علم الأوبئة في وزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا خلال مؤتمر صحفي، أن الزيادة الحادة في الحصيلة اليومية للوفيات تعود لتأكيد عدد من حالات الوفاة التي كان يشتبه سابقا بأنها […]

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