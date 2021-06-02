الحشد ينطلق بعملية أمنية في خانقين

2021/06/02 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انطلقت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بعملية أمنية في المناطق المحيطة بقضاء خانقين في محافظة ديالى، لملاحقة المطلوبين.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن ” قوات من […]

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