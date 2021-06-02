الفنان محمد حسين عبد الرحيم يطمئن جمهوره على وضعه الصحي

2021/06/02 | 09:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الفنان محمد حسين عبد الرحيم، تمتعه بصحة جيدة، رداً على الانباء التي اشارت الى وفاته.

وقال عبد الرحيم في منشور على صفحته على “الفيسبوك”، “تحية وتقدير واحترام لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على مواقفه النبيلة، الشكر والتقدير ايضا للشعب العراقي العظيم والشكر الجزيل الى جمهوي الذين تواصلوا معي للاطمئنان على صحتي”.

وأضاف “اؤكد اني اتمتع بصحة جيدة حفظكم الله وبعد عنكم كل مكروه”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نقلت خبراً يفيد بوفاة الفنان محمد حسين عبد الرحيم.

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