خورماتو تحيي ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني

2021/06/02 | 09:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت على قاعة مركز تنظيمات حمرين في قضاء خورماتو، مراسيم احياء الذكرى الـ46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني

وحضر المراسيم اعضاء وكوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني وجمع غفير من أبناء القضاء، الذين اكدوا بان الاتحاد الوطني الكوردستاني هو المدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.

واشاد ابناء قضاء خورماتو بدور الاتحاد الوطني الكوردستاني في تعزيز الوئام والاخوة والتعايش بين جميع المكونات.

PUKmedia عمر آواره/ خورماتو

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