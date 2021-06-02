الاتصالات تحدد سبب عطل خدمة الانترنت من شركة “إيرثلنك”

2021/06/02 | 09:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ باشرت وزارة الاتصالات أعمال مد الكابل الضوئي إلى ست مناطق في بغداد، معلنة نجاحها بإعادة خدمة الإنترنت إلى بعض أحياء جانب الرصافة التي انقطعت عنها.وقال مدير اتصالات الرصافة جاسم رحيم عبد الرضا في تصريح صحفي، إنه “تمت المباشرة بمد كابل رئيس للمشروع الوطني للانترنت في مناطق: حي البساتين والصحة والصليخ والشعب وحي […]

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